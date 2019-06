Alkmaarse buurtjes kijken Leeuwinnen: "Eindelijk weer een voetbalfeest"

ALKMAAR - Het dakterras van Niels en Belinda liep vandaag vol met buurtbewoners. In de speciaal versierde feesttent zagen zij hoe de Oranje leeuwinnen zich voor de halve finale plaatsten. Mannen- of vrouwenvoetbal, dat maakt ze eigenlijk niets uit. "Het gaat om de gezelligheid."

Het is traditie dat de bewoners van de Ruusbroechof samen naar Oranje-wedstrijden kijken. In de gemeenschappelijke hal hangen fotocollages van eerdere jaren. "Maar het was alweer even geleden", zegt gastvrouw Belinda Pancras. "De mannen laten het afweten. Nu de vrouwen zo ver komen, kunnen we eindelijk weer een feestje vieren."

Drinken koud

Iedereen helpt een handje mee om de tent op te bouwen. Zelfs een heuse grasmat wordt gelegd. Aan eten of drinken is ook geen gebrek. "De avond voor de wedstrijd horen we meestal al geluiden bij de koelkast die buiten staat. Dan weten we: de buren leggen alvast wat drinken koud", verklaart Belinda. Het is de afspraak dat iedereen zelf hapjes maakt en drank meeneemt.

Hechte straat

Hoewel er fanatiek wordt aangemoedigd, komt niet iedereen voor het voetbal. Buurman Dorus de Haan houdt gewoon van het feestje. "Toen we hier kwamen wonen was gelijk duidelijk dat dit een heel hechte straat is", zegt hij. "Er wordt van alles georganiseerd en we kijken naar elkaar om. Zo doen we dat hier."

Nu het Nederlandse vrouwenvoetbalteam naar de halve finale gaat, kan de tent nog even blijven staan. "Als ze verliezen laten we 'm misschien ook staan, maar dan zonder versieringen", licht de gastvrouw toe. "Dan organiseren we gewoon weer een buurtbarbecue."