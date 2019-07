74-jarige swing-opa steelt de show op Alkmaars festival: "Ik leef mijn leven andersom!"

LANGEDIJK - Hij is 74 jaar en een echte partyanimal! Robert Both uit Alkmaar ging zaterdag helemaal los op het Indian Summer Festival. Hij is superpopulair bij de jongere festivalgangers en geniet sinds een paar jaar met volle teugen, mét een nieuwe heup. "Ik leef mijn leven eigenlijk andersom!"

In de festivaltent bij Geestmerambacht staat tussen twintig-, dertig- en veertigjarigen óók de 70-plusser Robert Both. Zijn oranje hoofdband en soepele moves op Pump up the Jam zijn nauwelijks te missen. "Die hoofdband is omdat ik veel transpireer en anders gaat het zout in mijn ogen", vertelt de 'swing-opa' aan NH Nieuws.

Both geniet van de sfeer op het festival en de nieuwe contacten die hij opdoet. Indian Summer is slechts één van de feestjes die hij deze zomer afgaat. "Ze beginnen me nu overal wel te herkennen", aldus de Alkmaarder, die op handen wordt gedragen door de jongere festivalgangers. Voor de 25-jarige Roy Tesselaar was dansen met Both het hoogtepunt van zijn festivaldag. "Ik was één met hem; het was alsof ik met mijn opa danste."

De moves van Both zijn door meerdere festivalgangers vastgelegd.

Tekst loopt door onder de video.



De 74-jarige is nog niet zo heel lang into festivals. "Ik kreeg vier jaar geleden een tweede, nieuwe heup. Sindsdien kan ik alles weer zonder pijn. Dat is perfect!" Hij pakt jaarlijks een stuk of zeven feesten; altijd in zijn uppie. "Dan voel ik me vrij en bovendien doen de meeste mensen van mijn leeftijd dit niet. Het is ook praktisch: ik kom aan, haal munten, maak twee fotootjes en ga meteen dansen!"

Spierpijn

Heel soms heeft 'ie twee dagen na al dat gedans een klein beetje pijn. "Dan voel ik 't in mijn kuiten. Maar meestal heb ik nergens last van. Ik hou ook time-outs he, tussen het dansen door. En ik ga één keer per week naar de sportschool." Aan drugs doet de Alkmaarder niet. "Ik drink alleen bier en water. Dat andere heb ik niet nodig joh."

Terug naar Indian Summer op zaterdag, waar hij na een 'warming up' op de dansvloer van de 80's/90's-tent zelfs op het podium mocht, samen met Alkmaarse Anna (27). "Hij was in zijn eentje en vroeg 'ga je mee?' Hij durfde niet echt alleen. Zo aandoenlijk. Ik zei nog wel tegen hem: let u op uw hart?"

Daarop zei de 74-jarige tegen de jonge festivalganger dat díé het prima doet. Both: "Ik ben heel dankbaar voor de nieuwe techniek, waardoor ik nu zo kan leven. Het is beter dan ooit."

Het eerstvolgende festival waar de swing-opa te vinden is in Noord-Holland is Liquicity in Oudkarspel.