Boek over Witte Theater in de maak: "Kom maar op met die anekdotes"

IJMUIDEN - Er is een nieuw boek over het markante Witte Theater in de maak. Bettie de Boer van Museum Kennemerland werkt met onder meer Henk Tijbosch samen om archieffoto's van het theater te koppelen aan mooie, vermakelijke of ontroerende anekdotes van voormalig bezoekers of vrijwilligers.

Toch had niet veel gescheeld of drie dozen vol met archiefmateriaal van het Witte Theater, die de basis vormen voor het boek, waren in de vuilcontainer beland. Bettie zag de historische waarde wél, en stelde ze veilig in haar huis. Samen met Tijbosch werkt ze nu aan een boek om de foto's van muzikanten en theatermakers aan te vullen met anekdotes en verhalen. "Dit wel zo ontzettend mooi materiaal en geeft een prachtig tijdsbeeld over wat hier allemaal gebeurd is", vertelt Bettie tegenover NH Nieuws.

Het gebouw, een voormalige elektriciteitscentrale uit 1912, is sinds 2017 dichtgetimmerd. Aanleiding hiervoor was het stopzetten van de gemeentesubsidies voor het theater in 2013.

Lees ook: Witte Theater wordt groot hotel met skybar, wellness en spa



Tijboch is, naast vormgever en videoverslaggever, ook gitarist. De keren dat hij op het podium stond aan de Kanaalstraat waren gedenkwaardig, vertelt hij. "Het was een van de bekende poppodia. Maar het was ook een theater, bioscoop en café. Als je nagaat hoeveel vrijwilligers hier ook gewerkt moeten hebben, dan moeten er nog veel verhalen te vertellen zijn. Dan hebben we niet alleen wat te kijken, maar ook wat te lezen", lacht hij.

Iedereen met foto's of verhalen kunnen worden gevraagd dat toe te sturen via tijbosch@icloud.com.