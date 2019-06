Wéér een woningbrand in Hoorn, bewoner ongedeerd

HOORN - Aan de Kluut in Hoorn woedde vanmiddag een korte, uitslaande brand. Uit voorzorg werden omliggende woningen ook ontruimd. De bewoonster kon haar huis op tijd verlaten en is ongedeerd.

De brand ontstond rond half zes en is inmiddels onder controle, meldt de Veiligheidsregio. De schade aan het huis is wel flink, aldus een getuige.

De vermoedelijke oorzaak van de fik is een kortsluiting in een droger. "Dat gebeurt echt vaak", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Tweede dit weekend

De woningbrand woedde in dezelfde Hoornse wijk als waar gisteravond ook al een brand was, namelijk in Kersenboogerd. Bij de brand van gister, aan de andere kant van het spoor in een appartementencomplex aan De Luifel, is een 56-jarige man overleden.