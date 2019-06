Gevluchte tbs'er uit Eindhoven opgepakt in Wieringerwerf

HOLLANDS KROON - Er is vanmorgen in Wieringerwerf een 39-jarige tbs'er uit Eindhoven opgepakt die tijdens haar verlof weggevlucht was. De vrouw is door de politie gevonden in een woning.

Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws na berichtgeving van De Telegraaf.

De dame had gisteren terug moeten keren na een verlof, maar dat is dus niet gebeurd. Wat het verband is tussen de vrouw uit Eindhoven en de woning in Wieringerwerf, is niet duidelijk.

In opspraak

Volgens De Telegraaf is ze teruggebracht naar de kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven. De krant schrijft dat die kliniek al eerder in opspraak was door een aantal zelfmoorden en meldingen over onder meer drugsgebruik, intimidatie, slecht toezicht en relaties tussen personeel en cliënten.

In een eerdere versie van dit bericht stond in de gemeente 'Wervershoof'. Dit was onjuist.