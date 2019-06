Zieke honden-mysterie in Diemerbos: "Vergiftiging? Een virus?"

DIEMEN - Als jij en je hond een 'frisse' neus willen halen vandaag, doe dit dan níét in het Diemerbos. Sinds vandaag is de geliefde uitlaatplek niet meer toegankelijk voor honden. Een stuk of zeven werden deze week ziek en twee daarvan zijn er zelfs overleden. "Ik denk een vergiftiging", zegt een hondeneigenaar.

Er hangen bordjes bij het Diemerbos. Hondereigenaren worden erop gewezen dat ze beter niet dáár met hun hond kunnen gaan wandelen.

Er wordt één overleden hond onderzocht, laat Staatsbosbeheer weten. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe het kan dat er zoveel honden ziek zijn geworden. Pas dan wordt gekeken wanneer het bos weer opengaat. "Laat je hond checken als 'ie misselijk is", raden ze aan.



We namen een kijkje in het Diemerbos en spraken met Staatsbosbeheer en een geschrokken hondeneigenaar.

'Geen onnodig risico'

Boswachter Rien de Vries liet gister al weten aan AT5: :"We zijn geschrokken van de zieke en dode honden. We weten op dit moment nog niet wat de oorzaak is. Om geen onnodig risico te nemen, sluiten we het gebied uit voorzorg tijdelijk voor honden af."