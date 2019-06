Amsterdamse kledingzaak sluit na 95 jaar de deuren: "Heel jammer dat dit soort bedrijven sluiten"

AMSTERDAM - Al generaties lang kochten Amsterdammers hier hun mooiste kleren: damesmodezaak Linhard aan de Van Baerlestraat. Al 95 jaar een begrip in Amsterdam-Zuid, maar zoals zoveel retailzaken werd het de laatste jaren steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden.

Eigenaar Patricia Linhard wilde een echte achteruitgang van het familiebedrijf voor zijn, en ze besloot daarom de deuren te sluiten. "We hebben één portemonnee, en we willen ook heel veel doen met die ene portemonnee, en dat betekent dat we ook steeds goedkoper aan onze kleding willen komen. En daarom maken wij als kleine onderneming steeds minder marge."



Maar verbitterd is Linhard niet, en ze maakt er dan ook een mooie dag van, samen met haar vaste klanten. Want Linhard was een begrip in het stadsdeel, en had een vaste clientèle. Die betreuren de sluiting: "Ik ben tegen, maar ik ben altijd tegen verandering." Daar is een andere klant het mee eens: "Ik vind het wel heel jammer dat dit soort bedrijven, de kleine zelfstandige, dat die verdwijnen. Want het is gewoon heel persoonlijk."

Eberhard van der Laan

Toen de, inmiddels overleden, oud-eigenaar Raymond Linhard 70 jaar in de winkel werkte, kwam toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan hem feliciteren. "Er was hier een bankje waar ik altijd zat", memoreerde Van der Laan toen, "want al mijn vriendinnen moesten hier altijd kleren kopen, dus ik heb hier heel wat uurtjes wachtend doorgebracht."

Maar waarom niet tóch de honderd jaar volgemaakt? Eigenaar Patricia Linhard: "Dat hebben we ook altijd gedacht, maar een vol glas, voor 95 procent gevuld, is echt heel erg mooi. Maar als dan de inhoud minder mooi wordt door hem toch voor 100 procent te gaan vullen, dat was wat mij betreft geen go."

Toenmalig burgemeester Van der Laan bij jubileum Raymond Linhard (87):