FC Volendam-trainer Wim Jonk zoekt nog twee of drie versterkingen

VOLENDAM - Er verschenen zaterdagochtend 23 spelers op het veld tijdens de eerst training van FC Volendam. Volgens de nieuwe trainer Wim Jonk moeten daar nog twee of drie spelers bij komen.

Maandag meldt zich een jonge vleugelspits uit Engeland voor een stageweek bij FC Volendam. Jonk spreekt van "een buitenkansje".

Maar niet alleen voorin kan FC Volendam nog wel uitbreiding van de selectie gebruiken. Ook in de laatste linie kijkt de eerstedivisionist nog nadrukkelijk rond. Doordat doelman Michaelis nog een maand of vier is uitgeschakeld door een schouderblessure kan Jonk ook nog wel een keeper gebruiken.

Voornaamste aanwinst van FC Volendam is Zakaria El Azzouzi. Hij was een grote belofte in de A1 van Ajax, maar gleed de laatste seizoenen naar beneden na verhuurperiodes bij FC Twente, Excelsior en Sparta Rotterdam. Zijn laatste club was FC Emmen waar hij geen speelminuten maakte in het eerste.

Martijn Kaars hoopt zich in het nieuwe seizoen te ontpoppen tot een vaste kracht in het elftal van Wim Jonk. Ondanks de tropische temperaturen had de aanvaller genoten van de eerste training.

Interesse FC Emmen in Joey Veerman

Ondanks de wens van Joey Veerman om naar een eredivisieclub te vertrekken, lijkt de middenvelder zijn laatste contractjaar bij FC Volendam gewoon uit te dienen. FC Emmen deed meerdere aanbiedingen om de Volendammer los te weken, maar volgens Veerman vraagt Volendam een hoge transfersom om zijn nog één jaar lopende contract af te kopen.

Zaterdag speelt FC Volendam de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen Purmersteijn. NH Sport maakt uiteraard een samenvatting van dit duel.