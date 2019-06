Horecagelegenheid Bussum gesloten na drugsvondst

BUSSUM - Bij een inval in een horecazaak aan de Huizerweg in Bussum zijn gisteravond meerdere soorten drugs gevonden. De burgemeester heeft het pand gesloten.

Gisteravond rond 20.00 uur stapte de politie het pand binnen. Met hulp van een politiehond trof de politie een plastic zakje, bolletjes heroïne en cocaïne aan. Ook werd er hasj gevonden. Een van de aanwezigen droeg een mes bij zich, dat in beslag is genomen.

De politie viel het pand binnen, omdat er al enige tijd signalen waren dat er louche praktijken zich hier afspeelden. Ook was het horecapunt een bron van overlast voor de buurt. Nu het pand gesloten is, hoopt de gemeente dat de overlast zal afnemen. In deze periode wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn.