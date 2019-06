Man (22) slaat coffeeshopmedewerker en spuugt politiewagen onder in Schagen

SCHAGEN - De politie heeft een in Schagen een 22-jarige man opgepakt die op meerdere plekken herrie heeft geschopt. In een coffeeshop aan de Laan , op de Loet en in de politiewagen naar het politiebureau zorgde hij voor overlast.

De baldadigheid begon in de coffeeshop. Hier sloeg hij een medewerker in het gezicht en was hij, volgens de politie, duidelijk onder invloed van alcohol. Vervolgens liep de 22-jarige klappengever weg.

Vijf minuten later liep de man met nog iemand anders op De Loet. Hier hebben zij tenminste één plantenbak vernield. Voor de politie reden genoeg om de 22-jarige man op te pakken. Maar in de politieauto ging de overlast verder. De herrieschopper spuugde de ruit van de wagen onder, tot ze in Den Helder aankwamen.

De man zit nog vast.