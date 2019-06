Welverdiende vakantie eindigt op N245: caravan gaat in vlammen op

ALKMAAR - De vakantie van een Alkmaarder is vanmorgen letterlijk in rook opgegaan. Op de Schagerweg (N245) vloog zijn caravan plotseling in de brand. Niemand raakte gewond, maar van de caravan is niets meer over.

De vakantieganger haalde gisteravond de caravan uit de stalling: klaar voor de vakantie. Vandaag reed de man met zijn sleurhut richting zijn vakantielocatie in Hilversum. Op de N245 werd hij door medeweggebruikers gewaarschuwd. De Alkmaarder stopte op de vluchtstrook en zag zijn vakantie in één klap eindigen: zijn caravan stond in de brand.

Zwarte rookwolken waren in de verre omgeving te zien. Een brandblusser mocht niet baten en ook de brandweer kon niet voorkomen dat er ook maar iets van de caravan, of van zijn vakantie, overbleef.