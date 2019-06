Slachtoffer van dodelijke brand is 56-jarige man uit Hoorn

HOORN - Het slachtoffer van de brand gisteravond in het appartementencomplex aan De Luifel in Hoorn is een 56-jarige man uit die plaats. Dat bevestigt de politie.

De brand brak gisteravond rond 21.00 uur door nog onbekende oorzaak uit. Bij de brand is één man overleden. Het complex is enige tijd ontruimd geweest.

In eerste instantie meldde de Veiligheidsregio aan NH Nieuws dat er ook meerdere gewonden waren gevallen, maar dit blijkt achteraf niet zo te zijn.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de brand.