Warme dag voor de boeg: hitterecord wordt mogelijk gebroken

NOORD-HOLLAND - Het belooft een warme dag te worden. De temperatuur in Noord-Holland schommelt vandaag tussen de 28 en 31 graden. Het warmterecord voor 29 juni wordt vrijwel zeker gebroken. Het huidige record staat op 31 graden en dateert uit 1957.

De temperatuur loopt zaterdag snel op. In de middag is het vrijwel overal in Nederland tropisch warm, met temperaturen tot 32 graden. Aan de kust wordt het circa 31 graden. De nacht verloopt zwoel met minima van 18 tot 20 graden.

Na vandaag is het voorlopig voorbij met de zinderende hitte. Zondag variëren de temperaturen van 22 tot 30 graden op de Wadden. De de rest van de week wordt het 20 tot 25 graden.