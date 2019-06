Brand vernielt auto in Amsterdam

AMSTERDAM - Een auto die geparkeerd stond aan de Arthur van Schendelstraat in Amsterdam is afgelopen nacht volledig uitgebrand. De oorzaak is onbekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Toen politieagenten en brandweerlieden rond 03.15 uur bij de wagen aankwamen, sloegen de vlammen uit het motorcompartiment. De brandweer heeft het vuur gedoofd, maar kon de inmiddels grijs geblakerde wagen niet meer redden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak.