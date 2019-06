ZAANDAM - In de Brandaris flat in Zaandam heeft vanavond een steekincident plaatsgevonden. De dader is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een incident in een woning, waarbij één persoon gewond is geraakt. Die wordt nagekeken in de ambulance.

De vermoedelijke dader is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.