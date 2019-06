Man (49) neergestoken door 19-jarige na ruzie in Zaandam

ZAANDAM - Bij een ruzie in een woning aan De Brandaris in Zaandam is vanavond een 49-jarige man neergestoken. Er is een 19-jarige jongen uit Zaandam als verdachte aangehouden.

Rond 21.30 uur liepen de perikelen van de ruzie hoog op en werd de 49-jarige man neergestoken. Met welk wapen hij precies is gestoken, is niet bekend.

De politie kon kort na het steekincident de 19-jarige verdachte aanhouden. Hij zit vast en wordt verhoord.