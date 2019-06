Zieke en dode honden: Diemerbos tijdelijk gesloten voor honden

DIEMEN - Het Diemerbos is vanaf morgen tijdelijk niet toegankelijk voor honden. Staatsbosbeheer heeft dat besloten, nadat er deze week zeven honden ziek geworden zijn na een bezoek aan de populaire wandelstek. Twee van die honden zijn zelfs overleden.

Het is nog onduidelijk waardoor de honden ziek geworden zijn, dat wordt nu onderzocht. De eigenaar van een van de overleden dieren heeft opdracht tot sectie gegeven, daaruit zal moeten blijken wat de precieze doodsoorzaak geweest is.

'Geen onnodig risico'

Boswachter Rien de Vries: 'We zijn geschrokken van de zieke en dode honden. We weten op dit moment nog niet wat de oorzaak is. Om geen onnodig risico te nemen, sluiten we het gebied uit voorzorg tijdelijk voor honden af'.

Vanaf zaterdag worden er bordjes bij de ingang van het Diemerbos opgehangen, waarop hondeneigenaren gewezen worden op de maatregel. Wel hebben zij een eigen verantwoordelijkheid om ook echt niet met hun huisdier te gaan wandelen in het gebied.

Het Diemerbos is een geliefde wandelplek voor veel hondenbezitters en uitlaatservices. Wanneer het bos weer vrijgegeven wordt voor honden is niet bekend.