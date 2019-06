Zeer grote brand in Hoorn: meerdere gewonden

HOORN - In Hoorn is vanavond een zeer grote brand uitgebroken in een appartementencomplex.

Er zijn meerdere ambulances ter plaatse en er is een traumahelikopter opgeroepen. Volgens de Veiligheidsregio zijn er meerdere gewonden gevallen, maar veel informatie is er nog niet. Het is dus onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn.

Vooralsnog lijkt het om meerdere woningen te gaan. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

De brand is uitgebroken aan de Luifel, wat in de wijk Kersenboogerd ligt.