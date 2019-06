Stoomsleepboot 'Noordzee' vaart op eigen kracht door Helderse werf na restauratie

DEN HELDER - Stoomsleepboot Noordzee heeft ruim 2.5 jaar geduurd maar lijkt nu toch ten einde te komen. Vandaag is een gigantische mijlpaal bereikt toen het schip op eigen kracht een kort stukje door de werf kon varen.

De bijna 23 meter lange boot werd in 1922 gebouwd in Hamburg. Toen de sleper in 1975 verkocht zou gaan worden voor de sloop ontfermde jachtbouwer Kees Jongert zich erover en bracht hem na een uitgebreide restauratie weer terug in de vaart.

Toen Jongert in 2010 overleed werd de stoomsleper ondergebracht bij de Stichting Stoomsleepboot Noordzee en later in Medemblik opgelegd. Eind 2016 werd de sleper verplaatst naar Museumhaven Willemsoord in Den Helder, waar hij door een groep vrijwilligers werd gerestaureerd.

De groep is al 2.5 jaar bezig met het restaureren maar de echte grote mijlpaal kwam afgelopen weekend, toen ze de ketel eindelijk onder stoom konden zetten. Op zondagavond was de druk hoog genoeg, en afgelopen donderdag werd dan eindelijk, na acht jaar stilstand, weer een rondje gevaren.

De komende weken worden er nog wat puntjes op de i gezet, waarna de boot eindelijk weer in gebruik genomen kan worden.