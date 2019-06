Onderscheiding voor Sontje Hansen die Oranje onder 17 naar het EK hielp

HOORN - Sontje Hansen, de speler van Ajax die op het EK onder 17 de 1-0 maakte, heet vandaag een sportonderscheiding gekregen van de gemeente Hoorn. De oorkonde is er voor sporters die een unieke prestatie hebben geleverd.

"Dat is leuk", zegt Sontje Hansen over de onderscheiding die hij heeft gekregen. "Leuk dat de burgemeester mij kent enzo."

Sontje Hansen scoorde de 1-0 in de finale van het Europese Kampioenschap onder 17 tegen Italië. Nederland won de wedstrijd uiteindelijk met 3-1. "Eigenlijk besef ik het niet", vertelt Sontje. "Ik besef niet dat ik de beste ben van Europa en dat we het hebben gewonnen. Maar soms kijk ik bij mijn galerij naar foto's en bedenk ik mij van: Wow, het is eigenlijk wel echt iets moois. En iets goeds."

Niet vanzelfsprekend

Het succes van de bij Ajax spelende voetballer was niet vanzelfsprekend. Zijn alleenstaande moeder heeft hard voor hem gestreden: "Het was moeilijk. Het was zwaar voor mij", vertelt Sonaida Hansen. "Ik moest werken, maar na mijn werk wilde ik altijd iets er bij doen. Om nog meer geld te verdienen, om de contributie te betalen en om de spullen te kopen."

Het harde werk heeft wel een tol geëist, Sonaida is een aantal jaar geleden afgekeurd:

Het gezin heeft uiteindelijk hulp gekregen van Stichting Leergeld, een stichting die kinderen uit een gezin met weinig inkomen helpt. Sontje is nu ambassadeur van de stichting.