Gaslek in Zaandam: negen woningen ontruimd

ZAANDAM - In Zaandam is er een gaslekkage geconstateerd. Volgens de brandweer is er gas gemeten in de kruipruimten van een aantal woningen.

Er zijn geen gewonden gevallen. Negen woningen zijn korte tijd ontruimd geweest.

Volgens de Veiligheidsregio is het gaslek ondertussen gedicht en zijn de bewoners van de getroffen woningen weer thuis.