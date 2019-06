Romeinse taferelen in Fort aan den Ham: presentatie van opgravingen uit Krommenie

UITGEEST - Dit weekeinde is er een Romeins evenement in het Fort aan den Ham, op de grens van Krommenie en Uitgeest. Het fort is te bekijken en er is een geschiedenisgroep aanwezig die het Romeinse leven uit de eerste eeuw uitbeeldt. Tevens presenteren archeologen van de gemeente Zaanstad de vondsten van de Romeinse opgravingen die in november vorig jaar zijn gedaan op het Proviliy Sportpark in Krommenie. Bij deze opgravingen is een aantal opmerkelijke vondsten gedaan, zoals de resten van een Romeinse wachttoren, potten, scherven en zelfs een olielamp.

Tijdens het weekeinde geven archeologen uitleg over de vondsten en wordt er continue een fotopresentatie gegeven. De gevonden wachttoren dateert waarschijnlijk uit de eerste 50 jaar van onze jaartelling, vlak voor de glorietijd van het Romeinse Rijk.

Stadsarcheoloog Piet Kleij van Zaanstad denkt dat de wachttoren door zo'n vier Romeinen werd bemand over een periode van zo'n 40 jaar. Daarna werd hij achtergelaten en kwam de grens van het rijk lager te liggen. De Friezen hebben de wachttoren intact gelaten, waardoor het houten onderstel nu bewaard is gebleven. "Een unieke vondst van jewelste", zegt Piet Kleij. Ook sommige voorwerpen zijn nog in perfecte staat.

Ook voor kinderen is dit weekeinde genoeg te bleven in het fort. Naast de ontdekte voorwerpen kunnen ze de kleding en uitrusting van de soldaten zien. De aanwezige Romeinen laten ook hun vechtkunsten zien. Het geeft een goed beeld hoe het leven bij het Romeinse verdedigingswerk er 2.000 jaar geleden uit heeft gezien.

Tijdens dit weekeinde worden ook rondleidingen in het fort gegeven. Het fort is uniek binnen de stelling van Amsterdam omdat het zoveel mogelijk in de originele staat is gebracht door vrijwilligers.

Bezoekers zijn welkom op 29 en 30 juni van 11.00 – 16.00 uur op Fort aan den Ham, Busch en Dam 13 Uitgeest.