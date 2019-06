Is de oproep aan KLM om de Boeing 747 uit de vloot te halen haalbaar?

SCHIPHOL - Natuur en Milieufederatie Noord-Holland wil dat KLM per direct stopt met vliegen met de meest vervuilende vliegtuigen uit haar vloot: de Boeing 747-400. Aanleiding zijn de eerste resultaten van een groot RIVM-onderzoek naar ultrafijnstof. Daaruit bleek dat vooral kinderen rondom Schiphol last hebben van de vervuilende deeltjes. Maar is de oproep van de Milieufederatie haalbaar?

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM heeft momenteel nog tien Boeing 747-400's voor passagiers en haar cargomaatschappij Martinair heeft er vier. Van de tien passagiersvarianten is bekend dat ze uitgefaseerd worden. De laatste 747-vlucht van KLM staat gepland in 2021. In dat jaar heeft KLM precies 50 jaar met Boeing 747's gevlogen. De huidige 747-vloot is gemiddeld 22 jaar.

Van de gehele KLM-vloot is de Boeing 747 zonder twijfel de meest vervuilende. Het toestel heeft vier motoren en verbruikt veel meer brandstof en stoot meer uit dan de vliegtuigen waardoor het vervangen wordt. De vliegtuigen die er voor in de plaats zijn gekomen zijn de Boeing 787-9 en, waarschijnlijk vanaf komende week, de Boeing 787-10 Dreamliners. Andere grote vervuilers, zoals de drie-motorige MD-11 en Fokker 70, zijn al afgedankt door KLM.

Maar voor Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland gaat die uitfasering niet snel genoeg. Hij ziet de Boeing 747-400 van KLM als grote boosdoender van gezondheidsklachten van omwonenden rondom Schiphol:

KLM laat NH Nieuws weten zich te buigen over een reactie. Vooralsnog lijkt de maatschappij geen haast te gaan maken bij het uitfaseren van haar 747's. Alle jumbo's worden overgevlogen naar vliegtuigkerkhoven in woestijnen in de Verenigde Staten of Spanje en kunnen niet in een keer afgedankt worden. Daar komt bovenop dat niet al de vliegtuigen die ze vervangen al geleverd zijn.

Grootste herrieschoppers al niet meer welkom

Op Schiphol zijn de lawaaiigste vliegtuigen al niet meer welkom vanaf 2020, maar daar valt de Boeing 747 niet onder. Vliegtuigen die onder de zogenaamde 'Hoofdstuk 3'-categorie vallen, zijn bijvoorbeeld de Airbus A300. Voor zover bekend is pakketbezorger DHL nog de enige maatschappij die weleens met zo'n Airbus A300 op Schiphol landt.

IranAir vloog tot voor kort ook met A300's naar Schiphol, maar die toestellen sturen ze niet meer naar Amsterdam:

KLM blijft ook na 2021 met de Boeing 747 vliegen, maar dan alleen nog met de toestellen van de Martinair-vrachtvloot. Drie van die 747's zijn ook niet zo oud als de gemiddelde passagiersvariant, namelijk rond de 16 jaar. De oudste vracht-747 hikt ook al tegen de 30 jaar oud aan. Ook zullen andere vrachtmaatschappijen de Boeing 747-400 op Schiphol blijven inzetten.