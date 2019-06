Drie vrouw sterk zetten tattoo's bij René: "Ze mogen mijn laatste gaatjes vullen"

ENKHUIZEN - De Hoornse René van Assema is misschien wel de meeste getatoeëerde man van de provincie. Hij heeft nog maar vijf procent huid over om in te kleuren. Vandaag laat hij bij Tattoostudio Enkhuizen er nog wat bij zetten. Maar specialer nog: dat doen drie vrouwen tegelijkertijd.

"Geen flauw idee wat ze gaan maken, dat laat ik over aan de dames", zegt René van Assema vol vertrouwen. Op zijn twintigste laat hij zijn eerste tattoo zetten: een paardje op zijn bovenarm. Al snel heeft hij het virus te pakken en zijn er nog maar enkele lege plekken op zijn lijf over.

Lees ook: International Tattoo Convention: tattoo's bewonderen in de RAI

Drie vrouwen

Een voorkeur voor een tatoeëerder heeft hij niet, wel is het de eerste keer dat drie vrouwen tegelijkertijd hem onder handen nemen. Het is eigenaresse Saskia die de boel op poten zet en collega-tatoeëerders Jana-Mae uit Gendt en Yvonne uit Utrecht uitnodigt."We kennen René al ruim tien jaar. Ik hoop dat hij ons drietjes een beetje kan handelen."

Nooit klaar

Langzaam maar zeker verschijnt de eerste nieuwe tekening van een bloem op de rug van René. Ook al is bijna alle vrije huid vergeven, voor René betekent dat niet dat het tatoeëren stopt. "Een kozijn moet je toch ook twee keer schilderen eens in de tien jaar? Er kan gewoon een tweede laag overheen."