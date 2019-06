Verborgen gevaren in de hitte: let op tuinslangen en kinderzitjes

NOORD-HOLLAND - Dat we niet te lang in de brandende zon moeten zitten en ons goed in moeten smeren met zonnebrand weten ondertussen wel, maar zijn we ook genoeg op de hoogte van andere gevaren die op de loer liggen tijdens de hitte?

Volgens de Brandwondenstichting liggen er vooral voor kinderen veel meer gevaren op de loer. Zij zijn niet alleen onbezonnen, maar hebben ook een dunnere huid waardoor brandwonden vaak heftiger zijn dan bij volwassenen. Als een volwassene een hete kop thee over zich heen krijgt is het koelen met lauw water in de meeste gevallen voldoende, maar voor kinderen kan het enorm gevaarlijk zijn. NH Nieuws zette voor je op een rij voor welke situaties je uit moet kijken met dit weer.

Tuinslang

Even met het water uit de tuinslang spelen klinkt als een heerlijke verkoelende activiteit voor de heetste zomerdagen, maar tuinslangen brengen een extra risico met zich mee. In tuinslangen blijft doorgaans een laag water staan, en als de tuinslang dan de hele dag in de zon ligt te broeien kan dat water kokend heet worden. Het eerste water dat eruit komt is dus vaak ook veel te warm en kan brandwonden veroorzaken. Zorg dus altijd dat je de tuinslang even door laat lopen voordat je de sproeier voor je kind of huisdier aan zet.

BBQ

De populairste manier van voedsel nuttigen tijdens hete dagen brengt ook risico's met zich mee. De Brandwondenstichting raadt iedereen aan om gebruik te maken van veilige aanmaakblokjes in plaats van vloeibare stoffen als spiritus, en om een BBQ-BOB te benoemen die helder genoeg blijft om veilig te blijven barbecueën. Ook raden ze aan een barbecue altijd op een stabiele, platte ondergrond te zetten en te zorgen dat kinderen en huisdieren op veilige afstand blijven. Let ook op de windrichting en overkappingen als parasols of een tentdoek.

Lees ook: Provincie maakt zich weer op voor hitte: "Ga zuinig om met water"

Zonnebrand en piekuren

Toch nog maar een keer in de herhaling: goed smeren is van groot belang tijdens dit weer. Kies een zonnebrand met een hoge SPF-waarde, maar smeer altijd regelmatig opnieuw. Waterproof zonnebrand bestaat niet, dus na een flinke zwempartij of intensief zweten is het altijd verstandig om je opnieuw in te smeren. Ook is het belangrijk om de heetste uren in de zon te vermijden. Het is dus verstandig om in ieder geval tussen 12.00 uur en 16.00 uur de schaduw op te zoeken of onder een parasol te gaan liggen, maar blijf altijd alert en luister naar je lichaam.

Kinderzitje

Zwarte plastic spullen als kinderzitjes voor op de fiets kunnen erg heet worden in de brandende zon. Voel altijd eerst aan het oppervlak of deze koel genoeg is om een kind in te vervoeren. Ook speelgoed kan erg heet worden in de zon.

Asfalt en strand

Oppervlakten kunnen enorm heet worden. Laat kinderen dus niet over asfalt lopen tijdens hete dagen, maar let ook op het strand goed op. Soms worden er 's nachts kuilen gegraven om een vuur in te maken. Om dit te doven wordt er dan wat zand overheen geschopt, maar in de brandende zon kunnen deze kolen enorm lang blijven smeulen. Een woordvoerder van de Brandwondenstichting vertelt bijvoorbeeld hoe schadelijk dat kan zijn. "Wij hebben een geval gehad van een kindje dat door zo'n kuil was gelopen en op gloeiend hete kolen terecht kwam. Haar hele voetzolen waren uiteindelijk verbrand."