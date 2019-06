Delen Amsterdamse Bos gesloten vanwege aanwezigheid eikenprocessierups

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft besloten om vijf gebieden in het Amsterdamse Bos te sluiten na de vondst van een groot aantal nesten van de eikenprocessierups.

De overlast in het bos is groot door het grote aantal nesten en de grootte ervan. Het gaat om Het Groot en Klein Kinderbad, de Speeleilanden, Het Kabouterpad en de Zonneweide. De gebieden zijn voor onbepaalde tijd gesloten.

De eikenprocessierups houdt de stad al een tijd in zijn greep. De brandharen van het beestje veroorzaken rode bultjes en met name veel jeuk bij mens en dier. Eerder waarschuwde de boswachter van het Amsterdamse Bos al voor het beestje en stelde de GGD een meldpunt in.

