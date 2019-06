IJmuiden-letters geland op Trawlerkade: "Hopen op trotse IJmuidenaren"

IJMUIDEN - De IJmuiden-letters moeten de IJmuidenaar trotser gaan maken en de toeristen een warm welkomstgevoel geven. Dat zegt citymarketeer van Velsen, Friso Huizinga. Vrijdag in alle vroegte werden de letters pontificaal geplaatst op de Trawlerkade in IJmuiden.

Huizinga wil met de letters op evenementen, zoals het Havenfestival dit weekend, de bezoekers verleiden nog eens terug te keren naar het vissersdorp. "Maar we hopen ook dat de inwoners van onze gemeente door de letters trotser worden op wat we hier allemaal hebben. Want dat is echt heel veel. Dit is Nederland in het klein", aldus Huizinga op de website van IJmuiden.

Lees ook: Ook IJmuiden krijgt mega 'I Amsterdam'-achtige letters

Vrijdagochtend kwamen ze aan in de haven van IJmuiden. Net op tijd voor de start van het festival, waar dit weekend zo'n 25.000 bezoekers worden verwacht. Toch blijft het 'uithangbord' slechts enkele dagen staan, want maandag verhuizen de levensgrote letters naar de IJmondhaven, pal naast de Felison Cruise Terminal waar alleen in 2019 al ruwweg 60 cruiseschepen zullen aanmeren.

Volgens Bas Kuntz van Stichting Citymarketing Velsen weten de toeristen niet altijd waar ze zijn. En spreekt hij de verwachting uit dat de bezoekers er massaal gebruik van maken om ermee op de foto te gaan. "Wij zijn ervan overtuigd dat de letters net zo vaak gefotografeerd gaan worden als de vuurtoren of de zonsondergang op het strand", aldus Kuntz.