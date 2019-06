OM eist 8 jaar cel tegen Johnny O. voor dodelijke 'verkeersruzie' A10

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en een rijontzegging van 10 jaar geëist tegen de 52-jarige Johnny O. Volgens de officier van justitie is er geen twijfel over mogelijk dat O. opzettelijk de motor heeft aangereden waarop Ronald (44) en Selena (34) zaten. De twee overleefden de aanrijding niet.

Het ongeluk gebeurde op 23 december na een verkeersruzie. O. heeft altijd ontkend dat hij de motor bewust heeft aangereden. Ook vandaag herhaalde hij dat verhaal. Volgens hem hadden de twee slachtoffers hem eerder afgesneden waardoor hij in de vangrail terechtkwam.

Achteraan gegaan

Hij wilde vervolgens dat zij zouden stoppen om de schade af te handelen, maar dat deden ze niet. Hij is toen naar eigen zeggen achter ze aan gegaan om ze te manen om te stoppen en dat alsnog te doen. Dat gebeurde op hoge snelheid. Daarbij zou hij hun per ongeluk hebben aangereden waarna zij ten val kwamen.

De rechter vroeg zich af of O. niet had kunnen bedenken dat het levensgevaarlijk was wat hij deed. Beide voertuigen reden 100 tot 110 kilometer per uur, het was donker en het regende. "Ik wilde gewoon netjes vragen of hij wilde stoppen", reageerde O. daarop.

Getuigen

Een aantal getuigen hebben echter verklaard dat ze O. wel degelijk een bewuste stuurbeweging naar rechts hebben zien maken waardoor Ronald en Selena van de weg werden gereden. Één van die getuigen is de 15-jarige dochter van O. die naast haar vader zat toen het incident plaatsvond.

"Pa, ben je nou gek? Je deed dat expres", heeft een getuige de dochter van O. kort na het ongeluk horen roepen. Ook heeft de getuige gezegd dat de auto een halve rijbaan naar links verschoof, om vervolgens abrupt naar rechts te sturen, naar daar waar de motor reed.

Camerabeelden

Ook werden er vandaag voor het eerst camerabeelden getoond. Daarop is het ongeluk zelf niet te zien, maar wel wat er daarvoor gebeurde. Daarop was te zien dat O. rechts werd ingehaald door de motor en vervolgens zelf naar rechts stuurde richting de motor. Volgens O. om naast hem te gaan rijden en hem te manen om te stoppen.

Daarna werden de persoonlijke omstandigheden van O. besproken. "Het gaat niet lekker. Ik slaap slecht, het is niet fijn. Het is moeilijk. Ik heb nachtmerries, ik ben heel emotioneel, ik kan bepaalde dingen niet meer zien op tv, ik slaapwandel", aldus O. vandaag.

Slachtofferverklaring

Namens de slachtoffers werd een verklaring van de zus van Selena voorgelezen. "Ik sprak mijn zusje vaak telefonisch. Ze nam altijd op en bleef altijd aan de lijn omdat ze wist dat ik haar nodig had. Mijn zusje zal nooit meer opnemen. Ik mis haar zielsveel."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.