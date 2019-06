Het eerste fietsritje op de Houtribdijk! 'Mijn recordpoging kan doorgaan'

ENKHUIZEN - Dat het fietspad van Enkhuizen naar Lelystad na twee jaar weer open is, is specifiek voor Dirk de Vries uit Wervershoof een hele opluchting. Zijn recordpoging '1000 rondjes om het IJsselmeer fietsen' kan doorgaan óver de Houtribdijk. "Hij rijdt goed!"

Rijkswaterstaat is de dijk sinds 2017 aan het versterken en daarom was een deel van de 25 kilometer lange verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad gesloten. Omdat het fietspad zeer populair is onder recreanten, kon er vorig jaar tijdens de zomermaanden wel volledig gebruik worden gemaakt van de route.

Dirk doet er al negentien jaar over om duizend rondjes te fietsen om het IJsselmeer, dus toen hij in 2017 hoorde dat het fietspad dicht zou gaan, was hij een week helemaal ontdaan. "'Potverdorie, daar gaat mijn project', dacht ik!"

NH Nieuws was bij Dirks eerste ritje over de vernieuwde dijk!



De afgelopen twee jaar deed hij de vijftien kilometer die hij niet kon fietsen over de dijk met de bus. Hij vond dan dat hij die afstand ergens anders moet compenseren. Lachend zegt hij: "Dan was ik thuis, doodmoe, en moest ik nog een rondje om Medemblik!"

Nu kan Dirk eindelijk weer fietsend over de Houtribdijk. Hij moet nog vijf fietsritten en dan heeft hij er duizend op zitten. "Zaterdag 31 augustus hoop ik de laatste rit te fietsen."