Remy en zijn vrienden: Hoenderdaell wil ook opvangplek voor neusberen zijn

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering zien we de totstandkoming van het nieuwe neusberenverblijf. Het park wil in de toekomst meer neusberen gaan opvangen.

Landgoed Hoenderdaell is een dierenpark in beweging. In rap tempo worden oude verblijven vervangen door nieuwe. Deze keer zijn de neusberen de gelukkigen.

Kooien verdwijnen

Het oude hok van de neusberen voldeed niet meer aan de tegenwoordige eisen. "Het was veel te klein en teveel een kooi", zegt dierverzorgster Daphne Pels. "We proberen de kooien op het park zoveel mogelijk te vervangen, maar dat betekent wel dat we eerst iets anders moeten hebben."

En aan dat 'iets anders' wordt ondertussen druk gewerkt. De contouren van het nieuwe verblijf worden al goed zichtbaar. In het oude verblijf komen geen nieuwe dieren, het zal worden gesloopt.

Verhuisd

Het is inmiddels mei. De twee neusberen zitten in het binnenhok van hun nieuwe verblijf. "Daar zijn ze nu aan het wennen, want ze zijn behoorlijk gestrest. Ze hebben tijdens de verhuizing ook hun jaarlijkse entingen gehad, zodat we ze maar een keer hoefden te vangen. Dat maakt wel dat ze een tijdje nodig hebben om ons weer te vertrouwen."

Inmiddels is het verblijf klaar en is het moment gekomen dat de dieren hun nieuwe omgeving mogen gaan verkennen. Dat gebeurt, zoals te verwachten, heel voorzichtig.

In de boom

Een paar weken later zijn de dieren al helemaal gewend. Het is warm, dus er zit niet veel beweging in het gezelschap. De een ligt languit in het buitenhok, de ander vinden we hoog in de boom.

Dat hoog in de boom zitten is niet ongewoon. Neusberen zijn goede klimmers en op deze plek blijven ze uit de klauwen van hun natuurlijke vijanden. En als dat niet lukt hebben ze nog een rij scherpe tanden om zich te verdedigen.

Gezelschap

Hoenderdaell wil een omvangplek zijn voor neusberen, wellicht dat de twee neusberen in de nabije toekomst gezelschap zullen krijgen.

Kijk hier voor meer afleveringen van Remy en zijn vrienden.