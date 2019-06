Provincie maakt zich weer op voor hitte: "Ga zuinig om met water"

NOORD-HOLLAND - Morgen komt de thermometer voor de tweede keer deze week boven de 30 graden. Massaal komen de zwembadjes weer tevoorschijn, nemen we een koude douche en sproeien we 's avonds slap hangende plantjes weer recht met de tuinslang.

Alleen al in Amsterdam kwam er afgelopen dinsdag 21 miljoen liter water uit de kraan. Volgens Waternet kwam de piek in het waterverbruik doordat Amsterdammers vaker onder de douche gingen om af te koelen, zo schrijft het Parool.

Ook drinkwaterbedrijf PWN kon aan het verbruik zien dat we dinsdag zuchtten onder de hitte: "Het verbruik lag hoger dan anders. Normaal wordt er in de provincie grofweg 300 miljoen water verbruikt. Afgelopen dinsdag was dat 373 miljoen liter. Flink meer dus", vertelt een woordvoerder.

Lees ook: Klotsende oksels en gutsende voorhoofden: zaterdag opnieuw bloedheet

Toch voorziet het bedrijf geen problemen in de drinkwatervoorziening. "We kunnen prima leveren. We zijn ons er van bewust dat het drinkwaterverbruik stijgt, maar dat is al langer een trend. Door de klimaatverandering zijn er meer warme en droge periodes en dan ligt het verbruik hoger."

Piekuren

Desalniettemin roept het bedrijf op wel zuinig om te gaan met water: "Met name in de ochtend en avond zijn er piekuren. We vragen aan mensen om niet te vaak in bad te gaan en niet langer te douchen dan vijf minuten. Daarnaast is het verstandig de vaatwasser en wasmachine pas aan te zetten als deze helemaal vol zijn", aldus de woordvoerder.

Lees ook: Verkoelende douche is voor varkens van levensbelang tijdens hitte

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHHN) neemt geen extra maatregelen. "Pas bij langere perioden van warm weer zoals vorig jaar ondernemen we actie. Daar liggen allerlei draaiboeken voor klaar. Maar tot nu toe is de hitte steeds van korte duur. We zijn wel alert, maar ondernemen verder geen actie", vertelt een woordvoerder van het HHN.