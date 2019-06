Man aangehouden voor steekpartij in Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht iemand te hebben neergestoken in een huis aan Traverse in Vijfhuizen. Een slachtoffer is gewond geraakt.

Volgens de politie stak de man een persoon met een scherp voorwerp. Het is niet bekend wat de aanleiding van de steekpartij is.

De politie doet onderzoek naar het incident. De man wordt op dit moment verhoord op het bureau.