Steppenrace Schagen kan nationaal, maar wil niet: "De Schager kermis is hier"

SCHAGEN - Lennard van Zanten blijft een snelheidsduivel op de step. Hij won donderdagavond ook de 51e editie van de Steppenrace in Schagen. De traditionele steppenrace is onderdeel van de jaarlijkse kermis in Schagen.

Honderden uitgedoste deelnemers, getraind en ongetraind verschenen aan de start op de Gedempte Gracht. "Twee keer getraind, maar we zijn jong dus dat gaat wel lukken," vertelt één van de deelnemers aan onze nieuwspartner Noordkop Centraal.

Lennard van Zanten was de snelste tijdens de tussensprint. Bij de dames won Linda van team Samen 3 zowel de tussen- als de eindsprint. Bij de dames won Linda van team Samen 3 zowel de tussen- als de eindsprint.

Gewoon starten

Voor organisator Ronald Mooij blijft de steppenrace onlosmakelijk verbonden met Schagen: "Het is en blijft het evenement voor Schagen. We krijgen uit het hele land aanvragen om het daar te organiseren, maar het is hier kermis en de deelnemers komen hier aan en we gaan gewoon starten."