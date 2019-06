Bootjesdieven weer actief? Tweetal aangehouden met zeven buitenboordmotoren in auto

OPMEER - Twee mannen van 47 en 38 jaar zijn gisteravond bij een verkeerscontrole op 't Bon in Opmeer aangehouden. In hun auto vonden agenten zeven buitenboordmotoren.

Het tweetal had geen duidelijk verhaal over waar de buitenboordmotoren vandaan kwamen. Vermoedelijk zijn de motoren gestolen, de politie onderzoekt dit nu.

De mannen zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Buitenboordmotoren die worden gestolen is een bekend probleem in het 'bootjesseizoen'. De politie waarschuwde er vorig jaar al voor.

Verschillende Noord-Hollanders zijn al de dupe geworden van motorendieven. NH Nieuws sprak vorig jaar met een groep gedupeerden uit Enkhuizen. "We zaten altijd in de polder in het bootje, met mijn vrouw. En haar ben ik verloren. Dus er zit emotionele waarde aan deze motor."