Frans Hals Museum toont kunst van apen

HAARLEM - Het Frans Hals Museum in Haarlem toont vanaf morgen zes kunstwerken van apen uit de dierentuinen Blijdorp en Artis. Onder de creaties van de dieren is het anderhalf meter lange schilderwerk waarmee chimpansee Mano in 1966 het Polygoonjournaal haalde. Ook is er krabbelwerk van kinderen te zien.

De apen- en kinderkunst maakt deel uit van de expositie Virtuoos! Israels tot Armando, die vanaf dit weekeinde door publiek te bezoeken is. Het gaat volgens het museum bij die virtuositeit om "meesterlijk, trefzeker en levendig schilderen", ook door abstracte kunstenaars.

Spontaan

Kunstenaars, kinderen en apen, ze beginnen allemaal spontaan. Kunstenaars ervaren kunst van kinderen en apen veelal ook als inspirerend. Maar het museum wil de veel gehoorde opmerkingen bij moderne kunst "Dat kan mijn kind ook" of "Een aap kan dat ook" aan de kaak stellen door tegelijk te laten zien hoe echte kunstenaars zich verder ontwikkelen en "virtuoos" worden. De tentoonstelling besteedt aandacht aan de vraag wat nu precies virtuositeit is en hoe die te herkennen valt.

Virtuositeit

"In de tentoonstelling proberen we te voorkomen dat er te makkelijk gesuggereerd wordt dat een aap of kind ook zomaar virtuoos kan schilderen", aldus een woordvoerder van het museum. "Het grote verschil is dat bij mensen de ontwikkeling na het derde jaar doorloopt, maar bij apen stagneert dit. Apen kunnen bijvoorbeeld geen cirkel schilderen. Het maken van een perfecte cirkel uit de losse pols staat symbool voor virtuositeit."

De werken van de apen komen uit de collectie van Ignace Schretlen, onder meer auteur van 'Kijk op krabbels; krabbels van mensapen'.

