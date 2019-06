Appen en navigeren op de fiets vanaf maandag voorbij: politie gaat extra controleren

NOORD-HOLLAND - Even iemand een berichtje sturen, toch een ander liedje opzetten of je route bekijken op de navigatie-app: vanaf maandag mag dat niet meer op de fiets. Om die boodschap extra kracht bij te zetten, gaat de politie de aankomende week extra controleren en surveilleren.

Niet alleen fietsers moeten oppassen voor een strenger optreden van de politie. Ook automobilisten kunnen sneller op de bon geslingerd worden als ze hun telefoon gebruiken in het verkeer. "We willen de mensen erop attenderen dat het echt niet is toegestaan en dat het voor gevaarlijke situaties kan zorgen", legt een woordvoerder van de politie uit.

Verboden

Ook na de aangescherpte surveillance, blijft appen op de fiets verboden. De kans dat je staande wordt gehouden, is dus te vergelijken met het fietsen zonder lampjes. Als de politie je ziet, ben je aan de beurt. "Politieagenten zullen er alerter op zijn, maar gaan geen diensten draaien voor alleen mobielgebruik op de fiets", legt woordvoerder Wendy Boudewijn uit.

Als je wordt gepakt, is de boete niet mals. Je kan een bekeuring krijgen van maar liefst 95 euro. Toch kan het voorkomen dat de politie de eerste dagen een echte bekeuring door de vingers ziet. "Agenten zijn ook bevoegd om een waarschuwing te geven. Gedrag veranderen duurt altijd even en de politie kan inzien dat fietsers niet meteen denken aan de regel om hun telefoon niet te gebruiken", licht Boudewijn toe.

Maar wat zijn nu precies de regels omtrent het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets? Bekijk hieronder een overzicht.

Mag je de telefoon wel vasthouden tijdens het fietsen?

Nee. Dat mag niet. Het is geheel verboden om je telefoon in je hand te houden op de fiets. Ook als je hem maar eventjes aanraakt. Wees dus gewaarschuwd.



Mag je nog wel muziek luisteren?

Ja, muziek luisteren is nog wel toegestaan. Het is echter wel van belang dat je het verkeer nog hoort. De overheid raadt dan ook aan om met één oortje in te fietsen of het volume laag te houden. Let wel op: even een ander nummertje opzetten mag dus niet meer op je telefoon. Dit moet handsfree.



Mag ik nog wel navigeren?

Je mag nog wel navigeren, maar je mag daarvoor de telefoon niet vasthouden. Ben je de weg kwijt en weet je niet meer hoe je moet fietsen? Dan is het de bedoeling dat je langs de kant de route opzoekt. Let op: je mag wel een speciale houder gebruiken waar je je telefoon inzet, zoals dat ook in de auto gebeurt.



Hoe kun je wel berichten bekijken?

Het gebruik een smartwatch is nog wel toegestaan tijdens het fietsen. Dus als je niet kan wachten om te berichten te checken in het verkeer is dat een optie om in de gaten te houden.



Opvallend:

Niet alleen fietser mogen vanaf 1 juli geen telefoon meer gebruiken in het verkeer. Ook trambestuurders mogen geen elektronisch apparaat meer vasthouden en mensen in een gehandicaptenvoertuig mogen geen telefoon meer gebruiken.