Hardlopen om drie uur 's nachts? Politie gelooft smoesje niet

HEEMSTEDE - In het holst van de nacht begroette een joggende passant politieagenten in Hoofddorp. Zij waren afgelopen nacht op zoek naar een gevluchte verdachte van een diefstal. De nachtelijke sportieveling zei dat hij 'lekker aan het hardlopen was' terwijl agenten klaarstonden met politiehonden om de dief te zoeken. Daar trapten de agenten niet in, vooral ook omdat de 17-jarige jogger helemaal voldeed aan het signalement.

Even eerder rond drie uur zag een getuige een diefstal op een bouwterrein in Heemstede. Die meldde dat en even later zagen agenten de bestelbus - die was gezien bij de diefstal - rijden op de N201 in Hoofddorp. De bestuurder negeerde het stopteken dat daarop volgde. Op de Roosduinen kwam het voertuig tot stilstand omdat de bestuurder niet verder kon rijden vanwege paaltjes op de weg. De bestuurder sprintte er vandoor.

Rijbewijs

De politie belde de hondenbegeleider. Op het moment dat die zijn hond uit de auto haalde kwam de 'hardloper' aangelopen. De 17-jarige Hoofddorper is hierop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar zal hij zich ook moeten verantwoorden voor het rijden in een auto zonder rijbewijs.