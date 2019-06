IJmuiden maakt zich op voor Havenfestival met veel bier: "Vis moet zwemmen"

IJMUIDEN - Bij veel IJmonders staat het steevast met een cirkeltje in de agenda: Het Havenfestival in IJmuiden wat dit weekend wordt gehouden. "Dit draait om muziek, dansen en veel bier, want: de vis moet zwemmen."

Met de markante Morgenster in het water en op het podium artiesten als Lee Towers is het voor veel Velsenaren misschien wel hét hoogtepunt van het jaar. De organisatie verwacht dit weekend aan de Trawlerkade zelfs 25.000 bezoekers. Maar wat maakt het hier nu eigenlijk speciaal? "Ja, dat is gekkenhuis: met gezelligheid en bijna allemaal IJmuidenaren", zegt de een.

Een ander: "Dat wordt een kantje pikken, en natuurlijk een drankje. Dit is toch het jaarlijkse feest der herkenning."

Militaire operatie

Noem het in aanloop naar het evenement gerust een kleine militaire operatie. Er moet aan nogal wat zaken worden gedacht om het festival te organiseren. Hoeveel bierglazen, meter bar en toiletten de organisatie laat aanslepen, lees je hier.

Zaterdagmiddag om 12.00 uur beginnen de festiviteiten en duren nog tot en met zondag. Klik hier voor het complete programma.