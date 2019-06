Tientallen dode vissen in Alkmaarse sloot: "Het stinkt enorm"

ALKMAAR - In een sloot aan de Vroonermeer in Alkmaar drijven sinds een paar dagen tientallen dode vissen. Volgens een buurtbewoner is de geur niet te harden: "En dan wordt het morgen ook nog 31 graden."

Als de buurtbewoner naar de sloot loopt om de waterlelies te bekijken, ziet ze dat er onder een blad een dode vis drijft: "Toen keek ik naar links en zag ik ineens nog negen dode vissen drijven. En verderop in de sloot liggen er nog meer", vertelt ze.

Ze heeft wel een vermoeden waarom de vissen het loodje hebben gelegd: "Deze week is er met een maaier de sloot schoongemaakt. Alle planten en alg zijn verdwenen. Ik denk dat ze misschien iets te grondig te werk zijn gegaan. De hele sloot stinkt nu nog steeds naar prut. Het is een treurig gezicht. Er drijven zelfs babysnoeken rond."

Extra water

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is op de hoogte van de dode vissen: "De gebiedsbeheerder heeft direct extra water in de sloot laten stromen zodat er meer zuurstof is. Het kan zijn dat er wat maaisel in de sloot terecht is gekomen. Dat in combinatie met de weersverandering kan ervoor hebben gezorgd dat de vissen dood zijn gegaan", vertelt een woordvoerder.