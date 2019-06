Telstar stelt Andries Jonker aan als nieuwe trainer

VELSEN-ZUID - Andries Jonker is de nieuwe trainer van Telstar. De 56-jarige Amsterdammer tekent een contract voor twee seizoenen in Velsen-Zuid, waarbij hij tevens de functie van technisch directeur bekleedt. Sjaak Lettinga doet op zijn beurt een stap terug. Hij is nog met de club in gesprek.

Jonker was in zijn loopbaan als trainer onder meer actief voor FC Volendam en Willem II. Bovendien was hij assistent-trainer bij FC Barcelona en Bayern München. Nadat hij van 2014 tot 2017 bij Arsenal actief was als hoofd jeugdopleiding, had hij in 2017 zijn laatste klus als hoofdtrainer. Op dat moment had hij VFL Wolfsburg onder zijn hoede.

Goed gevoel

"Ik sta hier met een goed gevoel", vertelt Jonker. "Ik ben hier heel vaak geweest. Dan voel je je prettig, dan vind je het leuk hier. Als je hier dan twee jaar gaat werken, dan heb je écht een goed gevoel. Het is een leuke club, waar ik me verheug op een leuke klus. Ik wil in deze fase van mijn loopbaan heel graag iets doen wat ik echt leuk vind, waar ik plezier in heb. Dit is een mooi project."

Lot uit de loterij

"Voor onze club is het een mooie technisch directeur", licht algemeen directeur Pieter de Waard de keuze voor de4 nieuwe hoofdtrainer toe. "Helemaal in de fase waarin wij verkeren. Andries is een lot uit de loterij en we zijn er zeer content mee. Met Andries haal je een man binnen met een groot netwerk en enorm veel ervaring. Dan is het gerechtvaardigd om alles in één hand te leggen."