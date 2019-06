Dappere Stijn (9) krijgt erepenning van gemeente voor het redden van zijn vader

EEMNES - De 9-jarige Stijn de Jong uit Eemnes twijfelde geen moment toen hij zag dat zijn vader Jan-Peter bekneld zat in een landbouwvoertuig. Hij schoot te hulp, zette de tractor uit en wist daarmee erger te voorkomen. Gisteren beloonde de gemeente hem voor deze actie en gaf hem een erepenning. "Deze medaille heeft niemand", zegt zijn trotse vader.

De jongen kreeg van locoburgemeester Theo Reijn de erepenning jeugd voor zijn dappere reddingsactie. Dat het niet zomaar iets is, wat Stijn heeft gedaan, beseft de jongen zich wel degelijk. Maar toch blijft hij volgens zijn vader nuchter. "Hij vindt het heel logisch dat hij heeft geholpen. 'Zoiets moet je toch gewoon doen', zegt hij dan."

Lees ook: Gewonde bij ongeluk met machine op boerenerf Eemnes

Er lijkt woensdag geen vuiltje aan de lucht te zijn als Jan-Peter de Jong het pasgemaaide gras op zijn weiland met een hooischudder wil schudden. "Mijn zoon zou met me mee gaan en wachtte op het erf op me tot ik klaar was", vertelt Jan-Peter. "Normaal bedien ik de hooischudder vanuit mijn tractor, maar die had een klapband en daardoor had ik er een geleend van iemand anders. Ik had haast en probeerde de schudder open te klappen. Hij wil alleen niet open."

Forse tik

Met een hamer geeft Jan-Peter de machine een forse tik, maar dat ging niet helemaal goed. "Voor ik wist zat ik klem in de schudder. Gauw riep ik naar Stijn dat hij de tractor moest uitzetten en de hooischudder moest laten zakken. Doe hem uit, doe hem uit, riep ik." De jongen bleef koel en deed meteen wat zijn vader hem vroeg. Een medewerker van een mechanisatiebedrijf heeft Jan-Peter uiteindelijk bevrijd. Ondertussen waren de hulpdiensten ook gekomen.

Lees ook: Zaankanters gehuldigd voor heldhaftige reddingsacties

De gemeente vond het een dappere actie van Stijn en verraste de scholier gisteren met een erepenning. Hier is hij volgens zijn vader heel trots op. "Het is toch iets wat maar één of twee keer per jaar wordt uitgereikt. Bijna niemand heeft zo'n penning." Al was iets anders misschien wel interessanter: de waardebon van 25 euro die hij er bij kreeg. "Hij wist al gelijk dat hij dat wilde uitgeven aan iets voor de Playstation", zegt zijn vader met een lach.

Met Jan-Peter gaat het overigens goed. Hij zit onder de schrammen en blauwe plekken, maar heeft aan het hachelijke avontuur geen ernstige verwondingen overgehouden.