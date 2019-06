Rechtszaak dodelijke verkeersruzie A10 hervat: "Ronald en Selena worden elke dag gemist"

WORMERVEER - 'Een SP'er in hart en nieren die altijd ideeën had en zich wereldwijd inzette voor het socialisme'. Zo omschrijft Willem Croese van de SP in Zaanstad de man die in december vorig jaar op de A10 omkwam bij een verkeersruzie. Vandaag staat Johnny O. uit Krommenie, die ervan wordt verdacht Ronald en Selena te hebben aangereden, opnieuw voor de rechter.

"Hij was altijd bereid om ons te helpen. Dat heeft Ronald ook jarenlang intensief gedaan. Het was echt een geliefde persoon die nog elke dag wordt gemist", vertelt Croese tegen NH Nieuws.

Het stel, dat elkaar kent van hun betrokkenheid bij de politieke partij, kwam zondag 23 december om het leven bij het knooppunt Coenplein, nadat een automobilist doelbewust op hun motor inreed.

Het tweetal zou de automobilist hebben afgesneden die door de actie schrok en tegen de vangrail aanreed. Ronald zou ook een schoppende beweging hebben gemaakt. Daarop zou hij de achtervolging hebben ingezet, waarbij hij meerdere keren op de motorrijders zou hebben ingestuurd. Bij de laatste keer insturen kwam het duo ten val.

Zachtaardige man

Volgens Croese kwam Ronald tijdens bijeenkomsten van de SP over als een "zachtaardige man". "Ik kan mij bijna niet voorstellen dat hij een schoppende beweging zou hebben gemaakt, nee", legt Croese uit. "Maar ik vind dat ook moeilijk inschatten", voegt hij eraan toe.

De 52-jarige Johnny O. zit sinds het ongeval in voorarrest. Zelf ontkent hij de slachtoffers bewust te hebben aangereden. "Ik heb nooit de bedoeling gehad om op de motorrijder in te rijden. Ik vind het verschrikkelijk. Ik slaap slecht en heb nachtmerries. Mijn excuses aan de nabestaanden. Dit had nooit mogen gebeuren", zei de advocaat namens O. tijdens de zitting in april.