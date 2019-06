Lichaam gevonden in water onder Lijnbaansbrug in Amsterdam

AMSTERDAM - Twee personen op een boot hebben vannacht een lichaam gevonden in het water aan de Singel in Amsterdam. Het lichaam lag in het water onder de Lijbaansbrug.

Kort na middernacht zagen de personen op het bootje het lichaam in het water liggen. Daarop hebben zij de hulpdiensten ingeschakeld. Al snel werd duidelijk dat het om een overleden persoon ging die al wat langer in het water lag.

De politie heeft vervolgens het stoffelijk overschot met een reddingsbrancard uit het water gehaald en heeft het lichaam aan de wal onderzocht. Vervolgens is het lichaam overgebracht naar het morturarium van het VUmc. Wie de persoon in het water is en hoe het lichaam daar terecht is gekomen is nog onduidelijk en wordt onderzocht door de politie.