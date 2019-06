Luchthavens verwerken opnieuw meer passagiers

SCHIPHOL - De groei van de passagiersaantallen op de Nederlandse luchthavens zet door. In het eerste kwartaal van dit jaar vlogen 17,1 miljoen reizigers van en naar Nederland. Dat komt neer op een toename van 1,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.

Op Schiphol, veruit de grootste luchthaven van Nederland, groeide het aantal reizigers met 1,7 procent tot 15,5 miljoen passagiers. Dat de groei van Schiphol relatief klein is, heeft volgens het CBS te maken met het gegeven dat de luchthaven aan de grenzen van zijn capaciteit zit.

Maastricht Aachen Airport maakte procentueel gezien de sterkste groei door. De Limburgse luchthaven zag het aantal reizigers in de eerste maanden van het jaar met bijna twee derde toenemen. De passagiersgroei van de luchthavens Eindhoven Airport (plus 4 procent) en Rotterdam The Hague Airport (plus 6 procent) was minder fors. Groningen Airport Eelde verwelkomde op jaarbasis circa een kwart minder reizigers.

De hoeveelheid vracht op Nederlandse luchthavens nam in het eerste kwartaal met 6 procent af. Op Schiphol was sprake van een daling met bijna 7 procent tot 383.000 ton vracht. Op Maastricht werd 34.000 ton aan goederen afgehandeld, wat een stijging van 13 procent op jaarbasis betekende.