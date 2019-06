Tien woningen onbewoonbaar na brand Chinees restaurant Amsterdam

AMSTERDAM - De brand die vanmiddag in een Chinees restaurant en naastgelegen woningen op het Europaplein in Amsterdam heeft gewoed, heeft flinke schade veroorzaakt. In totaal zijn er volgens de brandweer tien woningen onbewoonbaar verklaard.

De brand, die begon in een keuken in een Chinees restaurant, breidde zich al snel uit naar andere panden. De grote rookpluimen waren tot in de wijde omtrek te zien.

Diverse brandweerkorpsen, ook van buiten de stad, werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Dat lukte pas in de namiddag. De bewoners van de tien panden die onbewoonbaar zijn verklaard worden opgevangen door stichting Salvage. Zij zullen de komende nacht onderdak krijgen. De bewoners van de naastgelegen woningen kunnen vanavond terug naar huis.

Gewonden

Tijdens de brand heeft het hele woonblok geen stroom gehad. Tegen 19.00 uur was deze storing weer verholpen. Drie personen raakten gewond. Eén persoon liep brandwonden op en twee mensen hebben rook ingeademd. Ze konden ter plaatse worden behandeld.

Iets voor 17.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer is daarna nog enige tijd bezig geweest met bluswerkzaamheden. Ook werden losliggende dakpannen verwijderen om te voorkopen dat deze naar beneden zouden vallen.



Vlam in de pan

De brand is vermoedelijk ontstaan doordat de vlam in de pan sloeg. Maar dat wordt nog verder onderzocht. Voor alle betrokkenen wordt er morgen om 18.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij het staddeelkantoor in Amsterdam-Zuid.