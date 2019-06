Elfstedentocht-schaatser geeft kruisje aan Van der Weijden: "Komt jou meer toe"

ALKMAAR - De organisatie achter de Elfstedentocht peinsde er niet over om Maarten van der Weijden na zijn marathonzwemtocht een kruisje te geven, maar dankzij Elfstedentocht-schaatser Cees uit Woudrichem heeft de langeafstandszwemmer alsnog een exemplaar gekregen.

"Wat enorm bijzonder", schrijft Van der Weijden bij een foto van het kruisje en de begeleidende brief. "Met de post ontving ik een echt elfstedenkruisje. "Omdat ik het kruisje meer zou verdienen dan hij. #dewereldismooi"

Lees ook: Geen Elfstedenkruisje voor Van der Weijden

Cees geeft zijn kruisje 'met heel veel liefde' aan Maarten, schrijft hij. "In 1986 heb ik de Elfstedentocht geschaatst. Het was mooi zonnig weer en er was maar weinig wind", blikt Cees in de brief terug op de omstandigheden. "Het was eigenlijk een makkie. Dus kijkend waar jij mee bezig bent, vind ik dat jou dit kruisje veel meer toekomt."



Lees ook: Opbrengst zwemtocht Maarten van der Weijden stijgt naar 5,1 miljoen

Maartens volgers zijn onder de indruk van Cees' gebaar. "Wat een lief gebaar", reageert een vrouw op Van der Weijdens tweet. "Ze bestaan nog: lieve mensen." Net als de Alkmaarder krijgt Cees uit Woudrichem ook de heldenstatus toebedeeld. "Cees is ook een held!"