Hoe een brief uit Nederlands-Indië een lang en gelukkig huwelijk inluidde

HOORN - Het zijn spannende dagen voor de Henk Groenewegen uit Hoorn. Aanstaande zaterdag - veteranendag - mag de 94-jarige veteraan in de Ridderzaal in Den Haag vertellen over zijn missie in Nederlands-Indië. Ook zal hij een eerbetoon brengen aan zijn grote liefde Jopie, die hij in die periode via brieven leerde kennen.

Henk was een van de duizenden jonge mannen die vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Nederlands-Indië werden uitgezonden. Details over de missie - wat hij daar ging doen en hoe lang hij zou blijven - kreeg hij niet.

Zware tijd

Al snel bleek dat de missie een pittige klus zou zijn. Zo moest hij snel na aankomst vliegveld Kemayoran, onderdeel van de luchtdoelartillerie, bewaken. "We moesten 's nachts om de twee uur wachtlopen. Dan stond je uren lang in het donker, in je eentje te wachten. Maar we wisten niet waarop. Het was wachten op het onbekende. Het was vreselijk."

Hij werkte acht maanden op het vliegveld. Daarna ging hij aan de slag als assistent-geestelijk verzorger, iets dat beter bij hem paste dan wachtlopen. "Kameraden kwamen bij me met vragen over wat ze moesten doen omdat hun vrouwen van hen wilden scheiden."

De eenzaamheid en het gebrek aan contact met het thuisfront was iets waar alle militairen mee te maken hadden, zo ook Henk. Daarom besloot hij zijn gedachten te in een dagboek vast te leggen. Fanatiek als hij was, hield hij alles bij.

Briefwisseling

Op een dag stelde een van Henks kameraden hem voor om te gaan schrijven met zijn nichtje Jopie. Een leuk idee, vond Henk, al had hij had er maar weinig vertrouwen in dat er daadwerkelijk een briefwisseling zou ontstaan. Toch gebeurde het.

Jopie en Henk schreven elkaar honderden brieven en bleken elkaar op papier te vinden. "De brieven hebben me enorm gesteund in die tijd. Het was heel bijzonder dat we elkaar zo inhoudelijk hebben gevonden, zonder dat we elkaar ooit hadden gezien."

Na de oorlog ontmoetten Henk en Jopie elkaar in levenden lijve, volgde er een huwelijk en kreeg het echtpaar zes kinderen. Jopie overleed een aantal jaar geleden.

Eerbetoon

Als Henk zaterdag in de Ridderzaal staat, zal hij het een en ander vertellen over zijn werk als geestelijk verzorger in Nederlands-Indië, een functie die ook later in zijn leven een grote rol heeft gespeeld.

Toch zal zijn verhaal vooral gaan over Jopie, de liefde van zijn leven. Als eerbetoon aan haar draagt hij een gedicht voor dat hij inmiddels zeventig jaar geleden voor haar schreef.

"Het kwam zo uit mijn hart vandaan, maar het spreekt heel veel mensen aan."