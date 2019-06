Gemeente laat eikenprocessierups wekenlang zitten bij speeltuin

BUSSUM - Bij de speeltuin aan de Anne Franklaan in Bussum hangen al weken waarschuwingslinten om de eikenbomen: pas op voor de eikenprocessierups. De gemeente ruimt ze maar niet op, ook niet na aandringen van de bewoners. "Hier spelen dagelijks kinderen, dit moet vandaag nog gebeuren!"

"Elke rups telt duizenden brandharen, dit is een gigantisch probleem," zegt Marius Hille Ris Lambers tegen NH Nieuws. Bij de speeltuin aan de Anne Franklaan in Bussum staan vele eikenbomen met een waarschuwingslint eromheen. "Die hangen er nu al drie weken en de gemeente doet niets."

Lees ook: Nesten eikenprocessierupsen verwijderd uit 17 eiken in Haarlem

Hij woont tegenover de speeltuin en ziet er nog dagelijks kinderen spelen. Buurvrouw Barbara van Bijsterveld gaat met haar kinderen nu naar een andere speeltuin. "Ik heb overal bultjes en jeuk en m'n zoontje zit ook onder," zegt ze. "We gaan nu verderop spelen, maar we lopen dit keer maar niet via het bos."



Benauwd

Ook Marius heeft gezondheidsklachten. "Ik heb zo'n zestig, zeventig bulten en ik hoest veel. Mijn schoonvader heeft een brandhaar ingeslikt en kreeg het vreselijk benauwd," vertelt hij. "Ik weet dat het landelijk een groot probleem is en de gemeente heeft het vast druk, maar de speeltuin zou prioriteit moeten krijgen."

Lees ook: Nu al maatregelen tegen oprukkende eikenprocessierups in Noord-Holland

De bewoners belden de gemeente om aan te dringen op een oplossing. "Ze hebben mijn gegevens genoteerd, maar koppelen niets terug," vertelt Marius. "Op de website van de gemeente staat dat ze binnen een week langskomen nadat het lint er hangt, maar dat is hier helaas niet het geval," vult Barbara aan.



De gemeente laat aan NH Nieuws weten vandaag nog in actie te komen. Om 17.00 uur hingen de linten er nog...