Purmerendse (43) hoort cel en taakstraf eisen voor afpersen cliënten thuiszorg

PURMEREND - Tegen een 43-jarige Purmerendse Sonja L. is drie maanden cel en taakstraf van 200 uur geëist voor het afpersen van cliënten van de Amsterdamse thuiszorgorganisatie Cordaan.

Het OM beschuldigt de vrouw ervan cliënten te hebben gedwongen hun bankpas en pincode af te staan en geld van hen te hebben gestolen. Ze zou de slachtoffers onder grote psychische druk hebben gezet en een 'onveilige en intimiderende sfeer' hebben gecreëerd.

Hoewel het OM ervan uitgaat dat de vrouw tussen 2009 en 2013 circa 250.000 euro heeft verduisterd, vroeg ze de rechtbank in Amsterdam dat als niet bewezen te verklaren. Het bedrag is gebaseerd op onderzoek van een bedrijfsrecherchebureau dat Cordaan had ingeschakeld en het is niet zeker of de vrouw daadwerkelijk dat bedrag heeft gestolen.

Medeverdachte

Een 50-jarige Amsterdamse medeverdachte was eerder al tot een schikking gekomen met het OM. Zij moet een taakstraf van 160 uur uitvoeren. De uitspraak is op 23 juli.