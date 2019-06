Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar voert actie: vijf afdelingen dicht

ALKMAAR - Op 2 juli zullen de operatiekamers, het laboratorium, de afdelingen radiologie, sterilisatie en nucleaire geneeskunde van het Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar gesloten zijn voor niet-spoedeisende zaken. Er zal door het personeel een zondagsdienst worden gedraaid.

Het personeel voert actie voor een betere cao. De onderhandeling zijn op 3 juni vastgelopen en met deze actie hoopt het personeel hun eisen kracht bij te zetten. Naast een salarisverhoging van vijf procent en een extra toeslag op het loon voor onregelmatigheidsdiensten, willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Van de tientallen ziekenhuismedewerkers die op 2 juli zijn ingeroosterd, zullen er slechts een paar daadwerkelijk aan het werk gaan voor spoedeisende zaken. Zo kan ondanks de actie de patiëntveiligheid gegarandeerd worden.

Menens

Afgelopen maandag trapten de medewerkers van het ziekenhuis de actie af. Zo'n 450 collega's verzamelenden zich voor het ziekenhuis om te laten zien dat het menens is.

Naast de Noordwest Ziekenhuisgroep in Almaar voeren ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven actie.